Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішну подружкою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, подружка моделі позує біля машини в крихітному чорному білизна спиною на камеру. Крім цього, з одягу на дівчині був крихітний топ.
«Бомба!», «гіпнотичний фото», «я закохався в неї», «чорт, красуня», «ось це чудо», «здається, у когось з'явилася конкуренція», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, захопилася формами своєю стрункою подружки-блондинки.
Так, в цей раз Анастасія вирішила показати фото своєї подружки-моделі, яка захоплює мережу своїми формами. Худа блондинка з яскравою посмішкою відразу ж підкорила соціальну мережа Instagram, адже кадр дівчата виглядав вельми вдало.
Молода красуня постала в одному лише чорному купальнику без зайвих прикрас і похвалилася легким загаром з легкою усмішкою на обличчі. Світлі локони вона зав'язала в милі гульки, чим також вразила шанувальників Квітко.
«Вау 🔥 йди @lacikaysomers ти пропускаєш багато цікавого», - написала Квітко.
Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:
Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото взбудоражили мережа.