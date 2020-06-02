Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішну подружкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, подружка моделі позує біля машини в крихітному чорному білизна спиною на камеру. Крім цього, з одягу на дівчині був крихітний топ.

«Бомба!», «гіпнотичний фото», «я закохався в неї», «чорт, красуня», «ось це чудо», «здається, у когось з'явилася конкуренція», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, захопилася формами своєю стрункою подружки-блондинки.

Так, в цей раз Анастасія вирішила показати фото своєї подружки-моделі, яка захоплює мережу своїми формами. Худа блондинка з яскравою посмішкою відразу ж підкорила соціальну мережа Instagram, адже кадр дівчата виглядав вельми вдало.

Молода красуня постала в одному лише чорному купальнику без зайвих прикрас і похвалилася легким загаром з легкою усмішкою на обличчі. Світлі локони вона зав'язала в милі гульки, чим також вразила шанувальників Квітко.

«Вау 🔥 йди @lacikaysomers ти пропускаєш багато цікавого», - написала Квітко.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото взбудоражили мережа.