В Україні запропонували дату проведення щорічної індексації пенсій

Обговоренням реформи пенсійної системи займалися міністр соціальної політики Марина Лазебна і місія МВФ. В ході переговорів міністр запропонувала щорічно проводити індексацію пенсій українських пенсіонерів 1 березня, починаючи з 2021 року. Лазебна впевнена, що це дозволить краще прогнозувати витрати не пенсійні програми.

Представники МВФ підтримали цю пропозицію, а також ідею запровадження системи накопичувальної пенсії. У той же час, вони підкреслили, що для цього в Україні повинні бути створені всі необхідні умови.

Відзначимо, що раніше в цьому році певним категоріям українців підвищили пенсії на 11%.

Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає звільнення пенсіонерів від сплати ЄСВ.

Крім цього, цим докуметом заборонено і подвійне нарахування соцвнеску на ФОП.

Ті українські Фопи, які перебувають у стадії закриття, звільняються від сплати штрафів за несплату або прострочення ЄСВ. Однак, як стверджують экспеты, з-під дії закону вивели працюючих пенсіонерів у віці від 65 років.

Пенсіонери як суб'єкти підприємницької діяльності взагалі законодавством звільнені від сплати такого внеску, але самозайняті особи, які працюють у статусі ФОПа не на єдиному податку, а на загальних підставах, такими пільгами похвалитися не можуть. Це, як правило, нотаріуси, адвокати і т. д.

Тепер же закон, підписаний главою держави, виправляє цю дискримінацію і дозволяє всім категоріям пенсіонерів, які працюють самі на себе, не сплачувати ЄСВ.

Нагадаємо, пенсіонерам повідомили радісну новину, що змінилося: "Повністю звільнені від сплати".

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