Юна дочка зірки «Квартал 95» Євгена Кошового вразила красою на новому селфі

12-річна Варвара Кошова активно веде свою сторінку в Instagram і часто ділиться новими фотографіями. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз школярка опублікувала нове селфі.

Дочка артиста вирішила сфотографуватися під час прогулянки на вулиці. На фото юна Кошова позує перед камерою в білій футболці і сірій толстовці. Дівчина виглядає легко і невимушено в цьому природному образі з розпущеним волоссям.

Незважаючи на юний вік, Варвара вже щосили користується косметикою. Так, на знімку у неї акуратно оформлені брови, вії нафарбовані, а акцент її образу надає яскрава коралова помада на губах.

Підписники Кошової тут же взялися коментувати знімок.

«Як завжди на висоті», «А мені подобається», «Не зрозумів чого ти така красива?», «Ну я просто в шоці від вашої краси тепер звертатимуся тільки Варвара Євгенівна», «Ваааайй яка краса», «пощастить нареченому», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Кошовий заявив, що ніколи не хотів ставати політиком, і президентство Зеленського ніяк на це не вплинуло. Артист додав, що йому досить перипетій шоу-бізнесу, і йти з "Кварталу" він не збирається.

"Який би пост я міг би зайняти в уряді? Жодної. Я – рідкісний тип людей, який туди не хоче ", – заявив актор студії "Квартал 95".

Нагадаємо, Євген Кошовий з «Квартал 95» зробив заяву про звільнення: «Іншого варіанту немає».

Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95" налякав зовнішнім виглядом поруч з дружиною: "Заробляє такі гроші і не може...".

Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" приголомшив одкровенням про сімейне життя.