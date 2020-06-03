Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, показала, як приймає сонячні ванни

Зірка без сорому публікує гарячі знімки у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Так, в одному з останніх сторіз модель з'явилася в крихітному бікіні, який відкривав види на головну гордість знаменитості.

Майже безбарвні плавки-бікіні звузилися і "втиснулися" між великими сідницями моделі, а крихітні лямки обвили стегна.

Маленький ліфчик закрив від сторонніх поглядів груди, однак при цьому підкреслюючи її пишність.

Прекрасна Анастасія влаштувалася на шезлонгу біля басейну. Красуня була на животі, злегка випнувши п'яту точку.

Зірка розпустила довге волосся, яке прикрило всю спину.

Квітко посміхалася, закривши очі. Дівчина ніби насолоджувалася сонячним днем.

"11 мільйонів фоловерів! Спасибі, я люблю вас, хлопці", - написала модель.

Оскільки фото було оприлюднено в сторіз ніхто не зміг його відкрито прокоментувати, можливо, зірка отримала масу компліментів в особисті повідомлення.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала в крихітному купальнику біля басейну, демонструючи бездоганну фігуру. Як можна помітити, очі зірки прикривають великі окуляри.

При цьому зірка ніяк не підписала знімки, але шанувальникам було достатньо фото, щоб завалити кумира компліментами.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко вбралася в купальник яскравого помаранчевого кольору та білі кросівки.

Тісний наряд не приховує, а, навпаки, підкреслює кожен вигин її апетитних округлостей.

Дівчина взяла велосипед, і вирушила в такому вигляді на прогулянку.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.