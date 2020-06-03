Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала, как принимает солнечные ванны

Звезда без стеснения публикует горячие снимки в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Так, в одном из последних сториз модель предстала в крохотном бикини, которое открывало виды на главную гордость знаменитости.

Почти бесцветные плавки-бикини сжались и "втиснулись" между большими ягодицами модели, а крохотные лямки обвили бедра.

Маленький лифчик закрыл от посторонних взглядов грудь, однако при это подчеркивая ее пышность.

Прекрасная Анастасия устроилась на шезлонге возле бассейна. Красотка была на животе, слега выпятив пятую точку.

Звезда распустила длинные волосы, которые прикрыли всю спину.

Квитко улыбалась, закрыв глаза. Девушка будто наслаждалась солнечным днем.

"11 миллионов фолловеров! Спасибо, я люблю вас, ребята", - написала модель.

Поскольку фото было обнародовано в сториз никто не смог его открыто прокомментировать, возможно, звезда получила массу комплиментов в личные сообщения.

Напомним, Анастасия Квитко позировала в крохотном купальнике у бассейна, демонстрируя безупречную фигуру. Как можно заметить, глаза звезды прикрывают большие очки.

При этом звезда никак не подписала снимки, но поклонникам было достаточно фото, чтобы завалить кумира комплиментами.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко нарядилась в купальник яркого оранжевого цвета и белые кроссовки.

Тесный наряд не скрывает, а, наоборот, подчеркивает каждый изгиб ее аппетитных округлостей.

Девушка взяла велосипед, и отправилась в таком виде на прогулку.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.