55-річна українська співачка Таїсія Повалій, яка намагалася будувати кар'єру в Росії, шокувала новою зовнішністю
Фотографію зі зйомок свого нового кліпу зірка опублікувала в Instagram, передає Politeka.net. На фото Повалій постала у довгому жовтому платті. Вона стояла на березі Київського водосховища.
«Як же гарно на Київському морі! Я як Сонечко висвітлила картинку)..Фото зі зйомок кліпу на дуже душевну пісню», - підписала фото Повалій.
На день раніше зірка викладала знімок з гримерки, розповідаючи, що за допомогою макіяжу можна зробити «пластику носа і корекцію обличчя». У гримерці вона якраз готувалася до зйомок цього кліпу, а сьогодні показала шанувальникам результати цієї «пластики».
За день пост Повалій оцінили трохи більше 2 тисяч осіб. В коментарях їй залишили як компліменти, так і негативні відгуки.
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«Ви завжди красива! І завжди для нас Сонечко) А хмарки над Київським морем похмурі... А пісня така сонячна», «Дуууже красивий і стильний образ!!! І приголомшлива атмосфера!», «А Таю я не рада бачити на Україні, ми її вважаємо зрадником», «О! Зіркова хвороба прогресує», - пишуть користувачі мережі.
Не стрималася і невістка зірки Лана Віхрова, написавши їй відгук: "Улюблена свекруха як завжди чудова".
Раніше ми писали, що Таїсія Повалій показала, як сильно змінилося її обличчя. На останніх фото зірка виглядає максимум на 30-35 років, так як на її обличчі немає жодної зморшки.
Нагадаємо, що запроданка Повалій з'явилася в Україні і приголомшила хворобливим виглядом, фото: «Лікуйтеся».
Як повідомляла Politeka, Повалій показала свої зморшки крупним планом, навіть Сумська не пройшла повз: "Постаріла".
Також Politeka писала, що нещастя обрушилося на маленького онука Повалій: "Величезне дерево впало на...".