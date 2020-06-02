55-річна українська співачка Таїсія Повалій, яка намагалася будувати кар'єру в Росії, шокувала новою зовнішністю

Фотографію зі зйомок свого нового кліпу зірка опублікувала в Instagram, передає Politeka.net. На фото Повалій постала у довгому жовтому платті. Вона стояла на березі Київського водосховища.

«Як же гарно на Київському морі! Я як Сонечко висвітлила картинку)..Фото зі зйомок кліпу на дуже душевну пісню», - підписала фото Повалій.

На день раніше зірка викладала знімок з гримерки, розповідаючи, що за допомогою макіяжу можна зробити «пластику носа і корекцію обличчя». У гримерці вона якраз готувалася до зйомок цього кліпу, а сьогодні показала шанувальникам результати цієї «пластики».

За день пост Повалій оцінили трохи більше 2 тисяч осіб. В коментарях їй залишили як компліменти, так і негативні відгуки.

«Ви завжди красива! І завжди для нас Сонечко) А хмарки над Київським морем похмурі... А пісня така сонячна», «Дуууже красивий і стильний образ!!! І приголомшлива атмосфера!», «А Таю я не рада бачити на Україні, ми її вважаємо зрадником», «О! Зіркова хвороба прогресує», - пишуть користувачі мережі.

Не стрималася і невістка зірки Лана Віхрова, написавши їй відгук: "Улюблена свекруха як завжди чудова".

Раніше ми писали, що Таїсія Повалій показала, як сильно змінилося її обличчя. На останніх фото зірка виглядає максимум на 30-35 років, так як на її обличчі немає жодної зморшки.

Нагадаємо, що запроданка Повалій з'явилася в Україні і приголомшила хворобливим виглядом, фото: «Лікуйтеся».

Як повідомляла Politeka, Повалій показала свої зморшки крупним планом, навіть Сумська не пройшла повз: "Постаріла".

Також Politeka писала, що нещастя обрушилося на маленького онука Повалій: "Величезне дерево впало на...".