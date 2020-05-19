55-річна українська співачка Таїсія Повалій, яка п'ять років прожила в Росії і нещодавно повернулася на Батьківщину, поділилася цікавим фото

Зірка зробила селфі на природі, поставши в яскравому вигляді, передає Politeka.net. Повалій наділа червону хустку і чорну толстовку.

Зірка трохи відкинула голову назад, щоб зафіксувати зелень навколо себе.

Артистка підкреслила красу своїх очей чорним олівцем, а рожева помада додала образу якоїсь завершеності.

"Селфі біля Черешні! Скоро будемо смакувати!😊❤️", - підписала фото Таїсія.

За годину пост зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів. Навіть актриса Ольга Сумська не втрималася від коментаря:

"Буде хороший врожай! 🤗 Красуня наша! 💋", - написала вона.

"Постаріла", "Це не вона ?", "Здорово, що Ви в Україні!❤️👍🌹🌈 Ви чудова!...", "Гарна така 😍", "Ой,як здорово,як здорово!Всі ягідки попереду!😉Ми ягідки любимо!В передчутті вже)))", ""Справжня українська жіночка!" Яка ж ви, Таєчко, красива! 💝 А хустка якя! Розкішна! 👍Ми черешню вже смакували. На ринку куплену. 🤣😂", "Яка україночка гарненька🥰🥰🥰Тая,ми дуже сумували❤️Виглядаєте дуже класно😍😍😍...", "Клас!!!! А у нас не ростуть черешні) і на південь нині за ними не з'їздити( Цікаво, українські з особливим смаком??? 🤗 Мила ви, Таєчко!!!! 😘😍❤️", "😍З величезним задоволенням розділимо Вашу, Таечко, радість!!🙌💖", "Ну до чого ж Ви офігенна!!!😍😍😍Мила, домашня,лапусечка🥰", - написали інші користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Таїсія Повалій, здивувала зовнішністю на фото, артистці не даси більше ніж 35 років. Зірка посміхалася, на її обличчі - жодної зморшки. Навколо співачки були розставлені різні квіти.

Нагадаємо, що Повалій вразила змінами у зовнішності на карантині, відео облетіло мережу: "Що з обличчям?".

Як повідомляла Politeka, нещастя обрушилося на маленького онука Повалій: "Величезне дерево впало на...".

Також Politeka писала, що запроданкою Повалій вбила наповал, заспів українською: «Сльози на очах».