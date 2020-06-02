Стало відомо, як українським пенсіонерам полегшили життя

Про це йдеться в матеріалі UBR.

Як відомо, президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає звільнення пенсіонерів від сплати ЄСВ.

Крім цього, цим докуметом заборонено і подвійне нарахування соцвнеску на ФОП.

Ті українські Фопи, які перебувають у стадії закриття, звільняються від сплати штрафів за несплату або прострочення ЄСВ. Однак, як стверджують експерти, з-під дії закону вивели працюючих пенсіонерів у віці від 65 років.

Пенсіонери як суб'єкти підприємницької діяльності взагалі законодавством звільнені від сплати такого внеску, але самозайняті особи, які працюють у статусі ФОПа не на єдиному податку, а на загальних підставах, такими пільгами похвалитися не можуть. Це, як правило, нотаріуси, адвокати і т. д.

Тепер же закон, підписаний главою держави, виправляє цю дискримінацію і дозволяє всім категоріям пенсіонерів, які працюють самі на себе, не сплачувати ЄСВ.

Але цей закон зберігає дискримінацію між самими працюючими пенсіонерами. Так, якщо пенсіонери-підприємці звільнені від сплати ЄСВ, то за тих, хто працює в статусі найманих працівників, зобов'язаний сплачувати єдиний внесок.

"Найманих працівників це взагалі ніяк не стосується. Це інша система: найманий працівник отримує зарплату, він повинен з неї платити ЄСВ, і йому здійснюється перерахунок пенсії, навіть якщо це пенсіонер. Там зовсім інші правила діють. Ми не чіпали найманих працівників, якщо вони не Фопи", – озвучив нюанси закону нардеп Данило Гетманцев.

Раніше ми розповідали, що пенсіонерам підготували нову надбавку. За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, нововведення можуть торкнутися тих українських пенсіонерів, яким вже виповнилося 75 років.

зокрема, вона анонсувала надбавку в 500 гривень до пенсії більше мільйона пільговиків

"Для більш ніж одного мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, ми хочемо також встановити щомісячну надбавку до пенсій... Близько 500 грн", - заявила міністр в ефірі українського телеканалу.

Нагадаємо, індексації пенсій більше не буде, в Пенсійному фонді видали нові правила: хто не отримає грошей.

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