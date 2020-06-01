Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, блиснула пишними формами в крихітному купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, модель позує в крихітному купальнику в басейні, демонструючи бездоганну фігуру. Як можна помітити, очі зірки прикривають великі окуляри.
«Ось це крихта! Бомба», «королева», «королівський вигляд», «ось це дитинко», «божественна Квітко», «бомба!», - пишуть вони.
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Звернемо увагу, що сама зірка ніяк не підписала знімки.
Як повідомлялося раніше, знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, похвалилася идеальніми формами в басейні.
Анастасія любить яскравий пляжний відпочинок, тому більшість її фото в соціальній мережі Instagram зроблені саме там. Також дівчина дуже часто показує, як веселиться на модних тусочках і вечірніх світських заходах. При цьому кадри, де Квітко показує фігуру в модних купальниках біля басейну залишаються як і раніше, найбільш полулярными серед її фанатів.
цього разу дівчину захопила фігурою в сміливої позі, показуючи, як веселиться біля басейну. Схилившись до самого борту, дівчина підкреслила свої переваги в бордовому купальнику і відразу ж привернула винимание фанатів.
Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:
Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.