Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, сверкнула пышными формами в крохотном купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, модель позирует в крохотном купальнике в бассейне, демонстрируя безупречную фигуру. Как можно заметить, глаза звезды прикрывают большие очки.
«Вот это крошка! Бомба», «королева», «королевский вид», «вот это детка», «божественная Квитко», «бомба!», - пишут они.
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Обратим внимание, что сама звезда никак не подписала снимки.
Как сообщалось ранее, знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, похвасталась идеальніми формами в бассейне.
Анастасия любит яркий пляжный отдых, поэтому большинство ее фото в социальной сети Инстаграм сделаны именно там. Также девушка очень часто показывает, как веселится на модных тусочках и вечерних светских мероприятиях. При этом кадры, где Квитко показывает фигуру в модных купальниках у бассейна остаются по-прежнему самыми полулярными среди ее фанатов.
В этот раз девушку восхитила фигурой в смелой позе, показывая, как веселится у бассейна. Склонившись к самому бортику, девушка подчеркнула свои достоинства в бордовом купальнике и тут же привлекла винимание фанатов.
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.