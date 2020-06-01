Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, сверкнула пышными формами в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует в крохотном купальнике в бассейне, демонстрируя безупречную фигуру. Как можно заметить, глаза звезды прикрывают большие очки.

«Вот это крошка! Бомба», «королева», «королевский вид», «вот это детка», «божественная Квитко», «бомба!», - пишут они.

Обратим внимание, что сама звезда никак не подписала снимки.

Как сообщалось ранее, знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, похвасталась идеальніми формами в бассейне.

Анастасия любит яркий пляжный отдых, поэтому большинство ее фото в социальной сети Инстаграм сделаны именно там. Также девушка очень часто показывает, как веселится на модных тусочках и вечерних светских мероприятиях. При этом кадры, где Квитко показывает фигуру в модных купальниках у бассейна остаются по-прежнему самыми полулярными среди ее фанатов.

В этот раз девушку восхитила фигурой в смелой позе, показывая, как веселится у бассейна. Склонившись к самому бортику, девушка подчеркнула свои достоинства в бордовом купальнике и тут же привлекла винимание фанатов.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.