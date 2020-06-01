Українські чиновники назвали точну дату, коли громадяни почнуть отримувати «подвійну» пенсію

Про це повідомляє UBR.

Так, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, накопичувальна система пенсій почне працювати вже з першого січня наступного року.

«Частина доходів громадянин зобов'язаний буде перераховувати на індивідуальний пенсійний рахунок. Держава змушує таким чином його відкладати частину свого доходу, щоб у старості він мав що їсти і на що жити, а не держава починало йому допомагати. Мета – змусити людину накопичувати таким чином, щоб він не міг ці гроші забрати», - зазначив економічний експерт Тарас Козак.

У той же час «другу» пенсію українцям будуть забезпечувати приватні компанії, які будуть виступати як інвестори. За словами Шмигаля, до пенсійного віку розмір виплат українців може скласти один мільйон гривень.

Як повідомлялося раніше, стало відомо, чи будуть в Україні підвищувати пенсійний вік з-за нової програми співпраці з МВФ.

Про це в ефірі українського телеканалу розповів глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

За його словами, за новою програмою МВФ Україна не зобов'язується підвищувати пенсійний вік.

Шмигаль також підкреслив, що незабаром програма буде схвалена Радою директорів фонду.

"Вона не вимагає від нас і там немає умов для здійснення структурних реформ. Там прописані структурні дії, які Україна має виконувати з МВФ або без нього, тому що ми рухаємося в бік цивілізованого світу... Ніякої мови про підвищення пенсійного віку не ведеться і не може вестися, точка", – заявив він в ефірі телеканалу.

Нагадаємо, індексації пенсій більше не буде, в Пенсійному фонді видали нові правила: хто не отримає грошей.

Як повідомляла Politeka, підвищення пенсій не для всіх: у Пенсійному фонді зробили важливе уточнення, «чекайте до…»

Також Politeka писала, що у Пенсійному фонді зробили термінову заяву, що треба знати українцям: "Виплати за травень..."