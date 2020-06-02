Державний регулятор продовжує зміцнювати гривню по відношенню до американської валюти

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, Національний банк на своєму офіційному порталі опублікував свіжий курс валют на 2 червня.

Згідно з даними, опублікованими на порталі регулятора. курс гривні по відношенню до американського долара був укріплений на 5 копійок.

Що стосується курсу євро, то його також опустили на 12 копійок.

Таким чином, державний регулятор в особі Нацбанку встановив офіційні курси валют на 2 червня на наступному рівні:

– 100 американських доларів – 2681,81 гривень (-0,0504 грн)

– 100 євро – 2980,43 гривень (-0,1232 грн).

Курс долара також впав і на міжбанківському ринку, опустившись до позначки в 26,81 грн/$ (5 копійок). Курс євро, в свою чергу, просів на 5 копійок – до 29,81 гривень.

Раніше ми розповідали, що буде з курсом долара в червні. У першу чергу, на курс долара впливає карантин і обмеження діяльності підприємств, оскільки в країні автоматично знижується ділова активність.

Курс також може обвалитися через попередні борги: у 2020 році Україні потрібно повернути $17 млрд, $3,4 млрд з яких припадають на другий квартал.

Але за словами аналітиків, зараз немає серйозних чинників, які б могли вплинути на курс долара.

Провідні українські фінансисти припустили, що курс національної валюти в червні залишиться приблизно таким же, як і в травні, і прогнозують його в коридорі 26,5-27,5 гривень/$.

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