Погода в Україні 2 червня буде несхожою на літню, адже, незважаючи на теплу погоду, більшу частину регіонів накриють дощі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Гідрометцентру.

«2 червня в Україні в північних і західних, вдень і в східних областях часом дощі, місцями з грозами, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-18 м/с», - йдеться в повідомленні.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що вночі очікується 4-9 тепла на сході України, а на узбережжі близько +12 за Цельсієм. А ось вдень у Житомирській, Вінницькій та Київській областях повітря прогріється до 10-15 градусів. На решті території буде близько 15-20 тепла.

На сході стовпчик термометра прогріється до +22 за Цельсієм.

«На високогір'ї Карпат місцями дощ з мокрим снігом; вночі заморозки у повітрі 0-2 градусів, денна температура 4-6 тепла», - підкреслюють вони.

Нагадаємо, в перший календарний день літа на горі Піп Іван в Карпатах випав сніг, а температура опустилася до показника в нуль градусів. Про це повідомили в прес-службі Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

"станом на 7:45 1 червня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер північно-західний 6 м/с. Температура повітря 0°С", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, погода зіпсує українцям початок літа, синоптики попередили про новому ударі.

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