Відомий телеведучий Леонід Якубович втратив колегу і близького друга Анатолія Гольдфедера

Цю інформацію він особисто підтвердив у коментарі журналістам, передає ТАСС.

За словами Якубовича, трагедія сталася вчора ввечері, 31 травня.

Беззмінний ведучий "Поле чудес" зізнався, що причиною смерті Анатолія Гольдфедера став цілий ряд захворювань, крім того нещодавно чоловікові діагностували китайський вірус.

«Він помер вчора пізно ввечері. Анатолій досить давно лежав у лікарні, вступив з хворим серцем, потім біопсія кілька місяців тому показала, що у нього лейкоз, пізніше до всього іншого виявили і вірус. Перевели в Боткінську лікарню, де він і помер», — розповів Леонід Якубович в коментарі журналістам.

Телеведучий додав, що 70% успіху програмі "Поле чудес" приносив саме Гольдфедер.

"Він був феноменальним організатором, людиною із старої гвардії", - підкреслив Якубович.

Він також зізнався, що Гольдфедер був для нього більше, ніж просто друг.

"Я навіть не уявляю собі, що буде далі, ми дружили більше 40 років, загинув мій брат, це все, що я можу сказати. Все, що буде далі відбуватися зі мною і з передачею, - наслідок того, що він нам залишив", - резюмував Леонід Якубович у спілкуванні з журналістами.

Варто нагадати, що Анатолій Гольдфедер прийшов на "Поле чудес" в 1998 році, а у 2003 став директором програми.

Раніше ми повідомляли про смерть голлівудського актора. Зокрема, зірка серіалу "Друзі" Фред Віллард пішов з життя у віці 86 років.

Як повідомила його дочка, помер Фред Віллард від старості.

"Пішов дуже мирно... Він продовжував рухатися, працювати і робити нас щасливими до самого кінця. Ми його дуже любили! Ми будемо сумувати за нього завжди", - зазначила вона.

Свої співчуття з приводу смерті актора вже висловили Джеймі Лі Кертіс, Стів Карелл, Бен Стіллер, Джиммі Кіммел та інші. За свою кар'єру Віллард знявся більш ніж в 200 фільмах і епізодах серіалів.

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