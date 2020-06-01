Известный телеведущий Леонид Якубович потерял коллегу и близкого друга Анатолия Гольдфедера

Эту информацию он лично подтвердил в комментарии журналистам, передает ТАСС.

По словам Якубовича, трагедия произошла вчера вечером, 31 мая.

Бессменный ведущий "Поле чудес" признался, что причиной смерти Анатолия Гольдфедера стал целый ряд заболеваний, кроме того недавно мужчине диагностировали китайский вирус.

«Он умер вчера поздно вечером. Анатолий довольно давно лежал в больнице, поступил с больным сердцем, потом биопсия несколько месяцев назад показала, что у него лейкоз, позже ко всему прочему обнаружили и вирус. Перевели в Боткинскую больницу, где он и скончался», — рассказал Леонид Якубович в комментарии журналистам.

Телеведущий добавил, что 70% успеха программе "Поле чудес" приносил именно Гольдфедер.

Он также признался, что покойный продюсер был для него больше, чем просто друг.

"Я даже не представляю себе, что будет дальше, мы дружили больше 40 лет, погиб мой брат, это все, что я могу сказать. Все, что будет дальше происходить со мной и с передачей, - следствие того, что он нам оставил", - резюмировал Леонид Якубович в общении с журналистами.

Стоит напомнить, что Анатолий Гольдфедер пришел на "Поле чудес" в 1998 году, а в 2003 стал директором программы.

Ранее мы сообщали о смерти голливудского актера. В частности, звезда сериала "Друзья" Фред Уиллард ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Как сообщила его дочь, умер Фред Уиллард от старости.

"Ушел очень мирно... Он продолжал двигаться, работать и делать нас счастливыми до самого конца. Мы его очень любили! Мы будем скучать по нему всегда", - отметила она.

Свои соболезнования по поводу кончины актера уже выразили Джейми Ли Кёртис, Стив Карелл, Бен Стиллер, Джимми Киммел и другие. За свою карьеру Уиллард снялся более чем в 200 фильмах и эпизодах сериалов.

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