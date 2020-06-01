Стало відомо, що буде з курсом долара в Україні у перший місяць літа

Про це пише видання The Page.

За словами аналітика Юрія Нетесаного, існує досить багато факторів, які впливають як на зміцнення національної валюти, так і на її девальвацію.

В першу чергу, на курс долара впливає карантин і обмеження діяльності підприємств, оскільки в країні автоматично знижується ділова активність.

Національна валюта може впасти через повернення раніше залучених запозичень. У поточному році Україна має виплатити за зовнішніми долгамсвыше $17 млрд, $3,4 млрд з яких припадають на другий квартал.

Також не варто забувати про тендери НБУ з довгострокового рефінансування фінустанов. Поки сума такого рефінансування незначна і на національну валюту особливо не впливає. Однак якщо обсяги зростуть, то це, безсумнівно, призведе до зростання курсу долара в першому місяці літа.

Але за словами фінансиста Сергія Фурси, зараз немає серйозних чинників, які б могли вплинути на курс долара.

«Можна говорити, що відновлюється імпорт, а це значить, що попит на долар буде більше. В той же час може прокотитися хвиля удару по українському експорту, проте поки цього не видно. Нині також залишається відкритим питання, як буде просуватися ситуація на зовнішніх ринках, наскільки швидко економіка буде відновлюватися після карантину і як багато людей буде ходити в магазини. Всього цього ми передбачити не можемо. Поки стабілізується ситуація вочевидь, немає тиску ні в ту, ні в іншу сторону» , - він озвучив свій прогноз у коментарі журналістам.

І Фурса, і Нетесаний впевнені, що курс національної валюти в червні залишиться приблизно таким самим, як і в травні, і прогнозують його в коридорі 26,5-27,5 гривень/$.

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