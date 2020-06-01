Українці, яким не вистачає стажу для пенсії зможуть отримати матеріальну допомогу

Її потрібно встигнути оформити до 31 грудня 2020 року, повідомляє Юридичний портал України.

Щоб оформити матеріальну допомогу (соціальну пенсію), в службу соцзахисту за місцем реєстрації необхідно подати документи:

документ, що посвідчує особу пенсіонера і його місце проживання + ІПН;

довідку про наявному страховому стажі (видається в Пенсійному фонді за запитом пенсіонера - протягом 5 робочих днів);

декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні півроку, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги.

Це базовий комплект документів для такої грошової допомоги. При цьому, якщо соціальна пенсія оформляється не за адресою прописки, а за місцем фактичного проживання пенсіонера, потрібно додати довідку про неотримання такої допомоги.

Тимчасова фінансова допомога призначається з дня, наступного за датою досягнення пенсійного віку, за умови, що звернення за допомогою відбулося не пізніше 90 днів після досягнення такого віку.

Варто відзначити, що таку допомогу можуть отримати не всі.

На додаткову допомогу не можуть розраховувати ті, хто отримує пенсію (в тому числі соціальну), працює або провадить іншу діяльність, пов'язану з отриманням доходу.

Також можна навіть не намагатися оформити соціальну пенсію, якщо хто-небудь із членів сім'ї протягом року перед зверненням за тимчасовою допомогою здійснив купівлю (оплату послуг) на суму понад 50 тис. гривень.

Відмовлять у допомозі і в ситуації, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні півроку перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб

Ще одним приводом для відмови може стати результат вибіркової перевірки, якщо, наприклад, будуть виявлені додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здача в оренду житлового приміщення (будинку), заробіток членів сім'ї тощо).

Не отримають грошову допомогу і власники кількох квартир (будинків) чи більше одного автомобіля (іншого ТЗ, механізму). Це ж стосується і подібного майна і когось із членів сім'ї.

Юристи відзначають, що розмір допомоги повинен компенсувати різницю між реальним доходом і прожитковим мінімумом. Якщо немає доходу, то можна претендувати на повний прожитковий мінімум.

Нагадаємо, 25 травня 2020 Пенсійний фонд України, згідно затвердженого графіку, завершив фінансування пенсій за місяць.

Лише на виплати пенсіонерам направлено 1,3 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 38,7 мільярда гривень.

Финансування пенсийв червні розпочнеться 2-го числа.

Нагадаємо, індексації пенсій більше не буде, в Пенсійному фонді видали нові правила: хто не отримає грошей.

Як повідомляла Politeka, підвищення пенсій не для всіх: у Пенсійному фонді зробили важливе уточнення, «чекайте до…»

Також Politeka писала, що у Пенсійному фонді зробили термінову заяву, що треба знати українцям.