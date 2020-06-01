Украинцы, которым не хватает стажа для пенсии смогут получить материальную помощь

Ее нужно успеть оформить до 31 декабря 2020 году, сообщает Юридический портал Украины.

Чтобы оформить материальную помощь (социальную пенсию), в службу соцзащиты по месту регистрации необходимо подать документы:

документ, удостоверяющий личность пенсионера и его место жительства + ИНН;

справку об имеющемся страховом стаже (выдается в Пенсионном фонде по запросу пенсионера - в течение 5 рабочих дней);

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние полгода, предшествующих месяцу обращения за назначением пособия.

Это базовый комплект документов для такой денежной помощи. При этом, если социальная пенсия оформляется не по адресу прописки, а по месту фактического проживания пенсионера нужно добавить еще справку о неполучении такой помощи.

Временная финансовая помощь назначается со дня, следующего за датой достижения пенсионного возраста, при условии, что обращение за пособием произошло не позднее 90 дней после достижения такого возраста.

Стоит отметить, что такую помощь могут получить не все.

На дополнительную помощь не могут рассчитывать те, кто получает пенсию (в том числе социальную), работает или ведет другую деятельность, связанную с получением дохода.

Также можно даже не пытаться оформить социальную пенсию, если кто-нибудь из членов семьи в течение года перед обращением за временной помощью осуществил покупку (оплату услуг) на сумму более 50 тыс. гривен.

Откажут в помощи и в ситуации если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одно лицо за предыдущие полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Еще одним поводом для отказа может стать результат выборочной проверки, если, к примеру, будут выявлены дополнительные источники для существования, не указанные в декларации о доходах и имуществе (сдача в аренду жилого помещения (дома), заработок членов семьи и т.п.).

Не получат денежную помощь и владельцы нескольких квартир (домов) или более одного автомобиля (другого ТС, механизма). Это же касается и подобного имущества и кого-то из членов семьи.

Юристы отмечают, что размер пособия должен компенсировать разницу между реальным доходом и прожиточным минимумом. Если нет дохода, то можно претендовать на полный прожиточный минимум.

Напомним, 25 мая 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц.

Всего на выплаты пенсионерам направлено 1,3 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 38,7 миллиарда гривен.

Финансування пенсийв июне начнется 2-го числа.

Напомним, индексации пенсий больше не будет, в Пенсионном фонде выдали новые правила: кто не получит денег.

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