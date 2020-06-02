22-річна українська гімнастка, акторка "Квартал 95" Катерина Нікітіна вирішила привітати з першим днем літа

Життєрадісна красуня опублікувала літній кадр у своєму Instagram, передає Politeka.net. На знімку зірка "Квартал 95" постала в блакитному шовковому топі з глибоким декольте і прочиненою спиною.

Тонка тканина маєчки облягла форми молодої красуні, підкресливши їх красу.

Бежеві брюки ідеально виділили пружну п'яту точку зірки. Нікітіна виставила сідниці назад, через що від них неможливо було відірватися.

Два акуратні пучки з волосся надали образу більшої грайливості. Катерина посміхалася і дивилася в камеру.

В пості зірка вирішила привітати всіх з першим днем літа

"Незважаючи на те, що на вулиці така погода і літом не пахне, я бажаю вам сонця всередині вас!😻❤️ Нехай цього літа ви будете сяяти зсередини, втілюючи всі можливі бажання та мрії в реальність!", - написала гімнастка.

Майже за годину пост зібрав понад 1000 лайків.

"Супер🤘👍", "Амінь🙏🏻", "Яка краса, і літа не треба.))))🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Ну яка ж красуня😍", "Няшечка", "Гарненька", "Уго який горіх💛", "З Днем захисту дітей! Катруся,діти чекають твоєго захисту", "Це була швидка весна за все моє життя 👌", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катерина Нікітіна опублікувала відео в Instagram, на якому показала кілька трюків.

Зірка з'явилася в спортивному костюмі - чорному топі і такого ж кольору лосинах з синіми смугами з боків. Дівчина розташувалася до камери спиною, показавши стійку на голові, а також згинаючи і розставляючи ноги.

Нагадаємо, красуня з "Квартал 95" задерла майку і показала саме спокусливе: "Не можу не похвалитися!".

Як повідомляла Politeka, Адамчук, Сопонару, Товстолес та інші красуні з «Квартал 95» розбурхали спекотними образами.

Також Politeka писала, що зірка "Квартал 95" в короткому топі засвітила родимку на пікантному місці.