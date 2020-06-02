22-летняя украинская гимнастка, актриса "Квартал 95" Екатерина Никитина решила поздравить с первым днем лета 

Жизнерадостная красотка опубликовала летний кадр в своем Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке звезда "Квартал 95" предстала в голубом шелковом топе с глубоким декольте и приоткрытой спиной. 

Тонкая ткань маечки обтянула формы молодой красотки, подчеркнув их красоту. 

Бежевые брючки идеально выделили упругую пятую точку звезды. Никитина выставила ягодицы назад, из-за чего от них невозможно было оторваться. 

Два аккуратных пучка из волос придали образу большей игривости. Екатерина улыбалась и смотрела в камеру.

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В посте звезда решила поздравить всех с первым днем лета 

"Несмотря на то, что на улице такая погода и летом не пахнет, я желаю вам солнца внутри вас!😻❤️ Пусть этим летом вы сияете изнутри, воплощая все возможные желания и мечты в реальность!", - написала гимнастка. 

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#summer2020 Да да даа, я буду всех поздравлять с первым днём лета!☀️ Как бы это банально не звучало, но несмотря на то, что на улице такая погода и летом не пахнет, я желаю вам солнца внутри вас!😻❤️ Пусть этим летом вы сияете изнутри, воплощая все возможные желания и мечты в реальность! ( ну или делаете маленькие шаги им на встречу 😘) Уверена, что все совсем скоро наладится🙏🏻☀️ Всем тепла!☺️ Посылаю вам свои тёплые и позитивные лучики)❤️🙏🏻 . #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина

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Почти за час пост собрал более 1000 лайков. 

"Супер🤘👍", "Аминь🙏🏻", "Какая красота, и лета не надо.))))🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Ну какая же красотка😍", "Милашечка", "Красивенькая", "Уго какой орех💛", "С Днём защиты детей! Катюша, дети ждут твоей защиты", "Это была быстрая весна за всю мою жизнь 👌", - написали пользователи сети. 

Напомним,  Екатерина Никитина опубликовала видео в Инстаграм, на котором показала несколько трюков.

Звезда предстала в спортивном костюме - черном топе и такого же цвета лосинах с синими полосами по бокам. Девушка расположилась к камере спиной, показав стойку на голове, а также сгибая и расставляя ноги. 

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My new video in TIKTOK 🙆🏼‍♀️ _________________________________ I like to do, something like this 😁 (In TikTok) Can u repeat that?!🤔😏 __________________________________ #tiktok #new #gym #video #streching #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Напомним, красотка из "Квартал 95" задрала майку и показала самое соблазнительное: "Не могу не похвастаться!".

Как сообщала Politeka, Адамчук, Сопонару, Товстолес и другие красотки из «Квартал 95» взбудоражили знойными образами.

Также Politeka писала, что звезда "Квартал 95" в коротком топе засветила родинку на пикантном месте.