22-летняя украинская гимнастка, актриса "Квартал 95" Екатерина Никитина решила поздравить с первым днем лета

Жизнерадостная красотка опубликовала летний кадр в своем Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке звезда "Квартал 95" предстала в голубом шелковом топе с глубоким декольте и приоткрытой спиной.

Тонкая ткань маечки обтянула формы молодой красотки, подчеркнув их красоту.

Бежевые брючки идеально выделили упругую пятую точку звезды. Никитина выставила ягодицы назад, из-за чего от них невозможно было оторваться.

Два аккуратных пучка из волос придали образу большей игривости. Екатерина улыбалась и смотрела в камеру.

В посте звезда решила поздравить всех с первым днем лета

"Несмотря на то, что на улице такая погода и летом не пахнет, я желаю вам солнца внутри вас!😻❤️ Пусть этим летом вы сияете изнутри, воплощая все возможные желания и мечты в реальность!", - написала гимнастка.

Почти за час пост собрал более 1000 лайков.

"Супер🤘👍", "Аминь🙏🏻", "Какая красота, и лета не надо.))))🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Ну какая же красотка😍", "Милашечка", "Красивенькая", "Уго какой орех💛", "С Днём защиты детей! Катюша, дети ждут твоей защиты", "Это была быстрая весна за всю мою жизнь 👌", - написали пользователи сети.

Напомним, Екатерина Никитина опубликовала видео в Инстаграм, на котором показала несколько трюков.

Звезда предстала в спортивном костюме - черном топе и такого же цвета лосинах с синими полосами по бокам. Девушка расположилась к камере спиной, показав стойку на голове, а также сгибая и расставляя ноги.

Напомним, красотка из "Квартал 95" задрала майку и показала самое соблазнительное: "Не могу не похвастаться!".

Как сообщала Politeka, Адамчук, Сопонару, Товстолес и другие красотки из «Квартал 95» взбудоражили знойными образами.

Также Politeka писала, что звезда "Квартал 95" в коротком топе засветила родинку на пикантном месте.