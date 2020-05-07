Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала, чем занята дома

На фото Никитина позирует перед зеркалом в коротких шортиках и майке черного цвета. Екатерина задрала ее и продемонстрировала плоских животик, на котором, по словам актрисы, начал появляться пресс. Звезда снимала себе в зеркале дома, показав, как она живет в обычной жизни. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки публикации. Все из-за того, что Никитина выбросила снимок в сторис Инстаграма, где таких инструментов нет.



"Не могу не похвастаться, как красиво упал свет. Пресс возвращается".

Ранее мы сообщали, что Екатерина Никитина показала свое тело в новом образе.

На фото Никитина позирует в черном миниатюрном платье и длинных рукавичках. Образ Екатерина дополнила боа перьев, которое держала в руках. Фотография получилась довольно интересной, а благодаря короткому платью - соблазнительной, так как хорошо видно пятую точку в нем.

Сообщалось, что Екатерина Никитина порадовала поклонников сразу тремя необычными образами.

Пока во всем мире бушует эпидемия, звезды стараются сидеть по домам и развлекать фанатов на безопасных просторах интернета. Вот и Екатерина Никитина присоединилась к популярному ныне "#pillowchallenge". Для этого девушка разделась и устроила откровенную фотосессию в постели.

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