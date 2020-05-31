Чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук похвалилася новим знімком і зробила відверте зізнання про себе
Українська спортсменка, яка виступає у стрибках у довжину, радує публіку не тільки високими результатами і численними досягненнями, але і не проти показати себе у всій красі, передає Politeka.net.
На своїй сторінці в Instagram дівчина любить влаштовувати розкішні фотосесії, на яких демонструє свою спортивну фігуру.
Цього разу Марина поступила по-іншому і зважилася показати себе крупним планом, а також, щоб бути ближче зі своїми шанувальниками розповіла трохи про себе. Свою публікацію легкоатлетка проілюструвала дуже ніжною серією знімків, де вона позує в білій сорочці, оголивши одне плече. Також в руках Марина тримає троянду.
Доньку Пугачової перетворили в принцесу, в мережі не стрималися: "Дитина з пробірки"
"Це не мій син": батьки "Холостяка" Макса Михайлюка приголомшили зізнанням про його кохану
Нова індексація пенсій: кому чекати щедрих надбавок, "по 500 гривень щомісяця"
Масовий арешт рахунків ПриватБанку, картки для зарплат і пенсій заблоковані: що відбувається
«Я дуже самокритична і завжди намагаюся виглядати краще. Я перфекціоніст! Все що роблю хочу зробити максимально ідеально 🤷. Я дуже легко можу заплакати, достатньо лише маленького поштовху для цього 😤», - написала дівчина.
Також вона додала, що дуже боїться різких змін, їй подобається поступово рухатися в нову зону комфорту. Крім того, Марина дуже любити подорожувати.
Фолловери не залишилися байдужими і почали коментувати побачене.
"Дуже красиві фотографії", - пишуть вони.
Нагадаємо, рельєфна Бех-Романчук втиснула багатство в топ і шортики
Також Politeka писала, що Бех-Романчук без одягу і сорому показала свою красу крупним планом
А ще Politeka повідомляла, що спокуслива Бех-Романчук показала божественне тіло в мікро шортах