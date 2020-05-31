Чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук похвалилася новим знімком і зробила відверте зізнання про себе

Українська спортсменка, яка виступає у стрибках у довжину, радує публіку не тільки високими результатами і численними досягненнями, але і не проти показати себе у всій красі, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в Instagram дівчина любить влаштовувати розкішні фотосесії, на яких демонструє свою спортивну фігуру.

Цього разу Марина поступила по-іншому і зважилася показати себе крупним планом, а також, щоб бути ближче зі своїми шанувальниками розповіла трохи про себе. Свою публікацію легкоатлетка проілюструвала дуже ніжною серією знімків, де вона позує в білій сорочці, оголивши одне плече. Також в руках Марина тримає троянду.

«Я дуже самокритична і завжди намагаюся виглядати краще. Я перфекціоніст! Все що роблю хочу зробити максимально ідеально 🤷. Я дуже легко можу заплакати, достатньо лише маленького поштовху для цього 😤», - написала дівчина.

Також вона додала, що дуже боїться різких змін, їй подобається поступово рухатися в нову зону комфорту. Крім того, Марина дуже любити подорожувати.

Фолловери не залишилися байдужими і почали коментувати побачене.

"Дуже красиві фотографії", - пишуть вони.

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