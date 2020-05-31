Чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук похвасталась новым снимком и сделала откровенное признание о себе

Украинская спортсменка, выступающая в прыжках в длину, радует публику не только высокими результатами и многочисленными достижениями, но и не против показать себя во всей красе, передает Politeka.net.

На своей странице в Инстаграм девушка любит устраивать роскошные фотосессии, на которых демонстрирует свою спортивную фигуру.

В этот раз Марина поступила по-иному и решилась показать себя крупным планом, а также, чтобы быть ближе со своими поклонниками рассказала немного о себе. Свою публикацию легкоатлетка проиллюстрировала очень нежной серией снимков, где она позирует в белой рубашке, оголив одно плечо. Также в руках Марина держит розу.

«Я очень самокритична и всегда стараюсь выглядеть лучше. Я перфекционист! Все что делаю хочу сделать максимально идеально 🤷. Я очень легко могу заплакать, достаточно лишь маленького толчка для этого 😤», - написала девушка.

Также она добавила, что очень боится резких изменений, ей нравится постепенно двигаться в новую зону комфорта. Кроме того, Марина очень любить путешествовать.

Фолловеры не остались равнодушными и принялись комментировать увиденное.

"Очень красивые фотографии", - пишут они.

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