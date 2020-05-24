Чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук завела сеть новым фото

Украинская спортсменка, выступающая в прыжках в длину, радует публику не только высокими результатами и многочисленными достижениями, но и не против показать себя во всей красе.

На своей странице в Инстаграм девушка любит устраивать роскошные фотосессии, на которых демонстрирует свою спортивную фигуру.

В этот раз Марина поступила по-иному и решилась показать себя крупным планом, а если быть точнее, то свою улыбку, передает Politeka.net.

На фото загорелая Бех-Романчук позирует в огромной соломенной шляпке.

И хотя снимок сделан вблизи, создается впечатление, что спортсменка стоит полностью обнаженной, чем будоражит фантазию особенно мужской половины аудитории.

«Жизнь прекрасна, когда она полна улыбок 🧡», - именно так решила подписать свой новый снимок спортсменка.

Ранее мы писали, что Бех-Романчук показала, как выглядит ее фигура во время спортивных соревнований.

На фото Бех-Романчук была в спортивных трусах, которые подчеркнули ее аппетитную «пятую точку» и коротком топе. Такую форму носят легкоатлеты, чтобы она не мешала им бегать. Отметим, что ягодицы спортсменки испачкались в песке, что придало фотографии особой пикантности. Волосы спортсменка красиво собрала в гульку.

Также Бех-Романчук позировала, повернувшись к камере спиной на беговой дорожке. Девушка была одета в спортивную одежду - лосины и майку голубого цвета. Марина застыла в эффектной позе, приподняв ногу и дав возможность насладится плавными изгибами ее подтянутой фигуры.

Напомним, что фигуристая Бех-Романчук застыла ради горячего кадра: «Мотивирует…».

Как сообщала Politeka, знойная легкоатлетка Бех-Романчук подразнила формами в крохотном наряде: «Черт, а хороша ж…».

Также Politeka писала, что Бех-Романчук в соблазнительной позе показала, как подготовилась к лету: жаркое фото спортсменки.