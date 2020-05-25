24-летняя украинская чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук обрадовала фанатов новым фото, сверкнув идеальной фигурой

Как передает Politeka.net, спортсменка опубликовала снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала на стадионе.

Марина втиснула роскошное тело в короткий розовый топ и такого же цвета шортики. Девушка расположила руки на поясе и слегка расставила ноги, поиграв мышцами на камеру - этим "кубикам" позавидуют многие.

Счастливая улыбка озарила ее лицо, а ветер растрепал длинные волосы.

"Розовый стиль 💗 Привет новая неделя ✌🏼", - подписала этот сочный кадр чемпионка.

За считанные минуты поклонники успели сотни раз оценить спортивный лук "сердечками".

"Моя мечта розовый стиль 💗"

"Марина великолепная улыбка, великолепный загар, ты прекрасна 🙌"

"Мне нравится ваша физическая форма 😍👌"

"Изящный троллинг всех свежеоткормленных на карантине пузиков :)"

"Грех такое скрывать"

Ранее мы сообщали, как правило Марина хвастается своими спортивными достижениями в Инстаграм. Но недавно красотка решила осчастливить фанатов неожиданным образом. Девушка показала крупным планом не свое шикарное тело, а лицо, вернее не менее шикарную улыбку.

На фото загорелая Бех-Романчук позировала в огромной соломенной шляпке.

И хотя снимок сделан вблизи, создается впечатление, что спортсменка стоит полностью обнаженной, чем будоражит фантазию особенно мужской половины аудитории.

«Жизнь прекрасна, когда она полна улыбок 🧡», - именно так решила подписать свой фото Бех-Романчук.

"Какая красивая улыбка. Прекрасная!! 🔥🔥🔥"; "Боже яка гарна💗🔥💗"; "🔥дуууже красива і не ординарна😍", - писали в комментариях.

Напомним, что фигуристая Бех-Романчук застыла ради горячего кадра: «Мотивирует…».

Также Politeka писала, что Бех-Романчук в соблазнительной позе показала, как подготовилась к лету: жаркое фото спортсменки.