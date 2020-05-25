24-летняя украинская чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук обрадовала фанатов новым фото, сверкнув идеальной фигурой
Как передает Politeka.net, спортсменка опубликовала снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала на стадионе.
Марина втиснула роскошное тело в короткий розовый топ и такого же цвета шортики. Девушка расположила руки на поясе и слегка расставила ноги, поиграв мышцами на камеру - этим "кубикам" позавидуют многие.
Счастливая улыбка озарила ее лицо, а ветер растрепал длинные волосы.
"Розовый стиль 💗 Привет новая неделя ✌🏼", - подписала этот сочный кадр чемпионка.
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За считанные минуты поклонники успели сотни раз оценить спортивный лук "сердечками".
"Моя мечта розовый стиль 💗"
"Марина великолепная улыбка, великолепный загар, ты прекрасна 🙌"
"Мне нравится ваша физическая форма 😍👌"
"Изящный троллинг всех свежеоткормленных на карантине пузиков :)"
"Грех такое скрывать"
Ранее мы сообщали, как правило Марина хвастается своими спортивными достижениями в Инстаграм. Но недавно красотка решила осчастливить фанатов неожиданным образом. Девушка показала крупным планом не свое шикарное тело, а лицо, вернее не менее шикарную улыбку.
На фото загорелая Бех-Романчук позировала в огромной соломенной шляпке.
И хотя снимок сделан вблизи, создается впечатление, что спортсменка стоит полностью обнаженной, чем будоражит фантазию особенно мужской половины аудитории.
"Какая красивая улыбка. Прекрасная!! 🔥🔥🔥"; "Боже яка гарна💗🔥💗"; "🔥дуууже красива і не ординарна😍", - писали в комментариях.
Напомним, что фигуристая Бех-Романчук застыла ради горячего кадра: «Мотивирует…».
Также Politeka писала, что Бех-Романчук в соблазнительной позе показала, как подготовилась к лету: жаркое фото спортсменки.