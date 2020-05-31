Учасниця групи "ВІА Гра" Еріка Герцег поділилася пікантними кадрами на честь свята

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram.

Співачка любить побалувати своїх шанувальників відвертими образами. На цей раз Еріка Герцег присвятила пост міжнародного свята - Дня блондинок.

На відео знаменитість дефілює в обтягуючому платті леопардового забарвлення з великим вирізом на спині. При цьому можна помітити, що вона не наділа нижня білизна. Пройшовши кілька кроків, Еріка озирається, відкриваючи рот.

"Сьогодні Всесвітній день Блондинок!🤩 Хто у мене тут Блондинка?🤗 Обіймаю вас🌸", - підписала пост солістка "ВІА Гри".

Користувачі соціальної мережі захоплювалися зовнішнім виглядом і грацією дівчини, залишивши багато позитивних коментарів:

"Дівчина-мрія)))"; "Шикарна 🔥🔥🔥"; "Лялька 😍👑"; "Сама чарівна блондинка"; "Боже, яка ви красуня ))"; "Вітаю, гарна😍❤️"; "Розкішний спосіб ❤️😍🔥".

Раніше Еріка Герцег, якій приписують роман із продюсером Костянтином Меладзе, заявила про відхід з "ВІА Гри". За словами співачки, їй зараз активно шукають заміну в групі.

Нагадаємо, томна Еріка Герцег блиснула бездонним декольте в несподіваному місці.

А ще Politeka писала, спокуслива фаворитка Меладзе з ВІА ГРИ влаштувала гарячу тренування: "Надихаєш!".

Також Politeka повідомляла, що постарілий Меладзе здивував зовнішнім виглядом, "коханка" випередила Брежнєву.