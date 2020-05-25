Певица Эрика Герцег, которая недавно решила покинуть группы "ВИА Гра", поразила внешним видом в общественном месте

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

На снимке Эрика Герцег позирует в длинных серьгах и обтягивающем черном платье. Она сделала селфи крупны планом с очень удачного ракурса - хорошо видно бездонное декольте девушки. Вдобавок, певица вытянула губы трубочкой и взглянула в камеру томным взглядом.

Стоит отметить, что фото сделано в необычном месте. Судя по заднему плану и геолокации, Эрика Герцег решила сфотографироваться в одном из кафе в Ужгороде.

Пользователи социальных сетей воодушевились внешним видом солистки "ВИА Гры" и оставили для нее много позитивных комментариев:

"Кичи, милая мне тебя будет не хватать в ВИАГре 😭"; "неземная красотка😍💘"; "Красавица наша !👑💓"; "Красавица наша !👑💓 Дорогая, с приездом в Ужгород !😻"; Принцесса ❤️❤️❤️❤️❤️"; "безумно красивая❤️"; "Красотулячка 💓Эричка я тебя обожаю 💓💓"; "Ты куда такая красивая собралась?😻".

Ранее стало известно, что Эрика Герцег решила уйти из группы "ВИА Гра". Об этом она сама заявила во время прямого эфира. По словам певицы, на ее место уже ищут другую исполнительницу.

Напомним, что Эрика Герцег в прозрачном белье превратилась в копию Брежневой: "Ничего себе!".

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