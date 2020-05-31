29-річна українська співачка Соня Кей, яка пішла по стопах своєї зіркової тітки Софії Ротару, похвалилася стрункою фігурою
Як передає Politeka.net, починаюча зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram бекстейдж - знімок. Дівчина показала те, що відбувалося за кадром її майбутньої фотосесії.
Брюнетка позував на тлі басейну в одних трусиках і білій короткій водолазці. Дівчина знає, як виглядає її фігура, тому не соромиться її демонструвати, при цьому їй є чим похвалитися.
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«Чим більше любові, мудрості, краси, доброти ви відкриєте в самому собі, тим більше ви помітите їх у навколишньому світі. 🤍», - такою розумною цитатою вирішила підписати свій знімок Соня Кей.
Фолловери вже встигли написати кілька коментарів.
«Яка фігура у вас Соня 🚀🚀🚀будь-яка дівчина позаздрить 😻Скажіть, як вам вдається тримати себе у формі ? Це неймовірно 😻😻😻», «Як завжди неперевершена», -пишуть люди.
Раніше ми повідомляли, що 29-річна українська співачка Соня Кей збентежила відвертою фотосесією.
На знімку красуня постала наполовину оголеною. На ній була одягнена пишна зелена спідниця, а от вище пояса не було нічого. Дівчина розвалилася в кріслі і посвітила своїми «м'ячиками», які були ледь прикриті руками співачки. Кей закинула голову і закрила очі, що додало її образу особливої пікантності.
Нагадаємо, що Соня Кей зняла ліфчик і посвітила "персиками" на камеру: аж очі розбігаються.
А ще Politeka писала, що племінниця Ротару насмілилася нарядом без нижньої білизни: "Вчіться, поки...".
Також Politeka повідомляла, что Соня Кей вигнулась в прозорому вбранні: "Тітка бачила цей розпуста?".