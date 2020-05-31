31-річна українська співачка, учасниця проекту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова чекає на другу дитину
Цією радісною новиною зірка поділилася в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. Зникла на карантині Гвоздьова епічно об'явилася, змусивши всю мережу обговорювати цю подію.
Ілона постала на новому фото в довгій чорній сукні в білий горошок і стильних рожевих туфлях. Тендітна брюнетка показала головну деталь - помітно кругленький живіт, який ніжно обхопила руками.
"Дорогі мої фоловери нарешті я вирішила поділитися з вами своєю головною новиною 2020 року - Я чекаю малюка🙏🥰💃🏽 Відчуваю себе чудово, як бачите, карантин виявився для мене дуже плідним і результативним🤪🤗 Ви часто задавали питання, куди я пропала і чому немає танців у стрічці, ось тепер все стало на свої місця і тепер я буду частіше з'являтися в мережі, також ділитися з вами новинами про те, як я продовжую тренуватися і танцювати, як харчуюся, як відчуваю себе!" - повідомила Ілона в підписі.
Зазначимо, красуня одружена з Іваном Хомячуком, разом з яким виховує доньку.
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За годину більше 15 000 користувачів розділили разом з нею цю радість, поставивши "сердечка". В коментарях Ілону засипали вітаннями.
"Боже, круто 🔥🔥🔥 Я так рада за вас 💋💋💋Вітаю💖, ви молодець 💋"
"Ухтиии😍😍😍😍😍😍Так несподівано) Клаааас !!!! Вітаємо !!!! Безмежно щаслива за Вас🎉"
"Вау! Ілонка, це так здорово! Тобі дуже йде! 😍😍😍"
"Ось це новина!"
"Вітаю, вам дуже пасує животик)"
Раніше ми повідомляли, Гвоздьова поділилася архівним знімком, на якому застигла під час пристрасного танцю. Красуня з'явилася в боді тілесного кольору з довгою шаллю бордового кольору.
"Як завжди, прекрасна. Як настрій?"; "Гарне фото👍"; "Супер. Ілоночка, так треба себе тримати", - писали в коментарях.
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова жорстко рознесла Остапчука: "Вибач, Володю, але...".
А ще Politeka писала, Ілона Гвоздьова звела з розуму видами в крихітному бікіні: "Прекрасні!".