Екс-солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова зізналася у своїх почуттях до чоловіка

Як повідомляє Politeka.net, співачка опублікувала пікантне фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На опублікованому кадрі Міша Романова обіймає напівоголеного красеня, покритого татуюваннями. Знаменитість спустила золотисте вечірнє плаття і притулилася до чоловіка своїм бюстом. При цьому на ній немає нижньої білизни.

"Мені потрібен тільки ти.

Я не можу забути,

Я не можу заснути без тебе...", - підписала фото Міша Романова.

Судячи по хештегу, фото було зроблене під час зйомок кліпу на пісню "Ти", звідти ж слова з опису. Відомо, що кліп спродюсував співак Макс Барських, якому приписують досить близькі стосунки з Мішею Романової. Ходять навіть чутки, що він є батьком дитини співачки.

Користувачі соціальної мережі захопилися ноой роботою Романової і залишили багато позитивних коментарів:

"Очей не відірвати, чудово😍"; "Як красиво ви вдвох виглядаєте ❤️❤️❤️ як справжня закохана ,пристрасна пара ❤️❤️❤️"; "Ти прекрасно вжилася в роль голлівудської діви, ти така красива, кліп потрясний, головний герой дуже крутий"; "Ви прекрасні".

Нагадаємо, що Міша Романова забула про сором і влаштувала вологі гри на камеру: колеги з «ВІА Гри» позаздрять.

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