Екс-солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова зізналася у своїх почуттях до чоловіка
Як повідомляє Politeka.net, співачка опублікувала пікантне фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
На опублікованому кадрі Міша Романова обіймає напівоголеного красеня, покритого татуюваннями. Знаменитість спустила золотисте вечірнє плаття і притулилася до чоловіка своїм бюстом. При цьому на ній немає нижньої білизни.
"Мені потрібен тільки ти.
Я не можу забути,
Я не можу заснути без тебе...", - підписала фото Міша Романова.
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Судячи по хештегу, фото було зроблене під час зйомок кліпу на пісню "Ти", звідти ж слова з опису. Відомо, що кліп спродюсував співак Макс Барських, якому приписують досить близькі стосунки з Мішею Романової. Ходять навіть чутки, що він є батьком дитини співачки.
Користувачі соціальної мережі захопилися ноой роботою Романової і залишили багато позитивних коментарів:
"Очей не відірвати, чудово😍"; "Як красиво ви вдвох виглядаєте ❤️❤️❤️ як справжня закохана ,пристрасна пара ❤️❤️❤️"; "Ти прекрасно вжилася в роль голлівудської діви, ти така красива, кліп потрясний, головний герой дуже крутий"; "Ви прекрасні".
Нагадаємо, що Міша Романова забула про сором і влаштувала вологі гри на камеру: колеги з «ВІА Гри» позаздрять.
Як повідомляла Politeka, Міша Романова проміняла Барських на Алана Бадоєва, особисті кадри облетіли мережа: «Вже п'яні».
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