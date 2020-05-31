Екс-солістка популярної жіночої групи «Серебро» Олена Темнікова показала своє підкачане тіло у всій красі

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала фото з басейну, передає Politeka.net. Темнікова лежала у воді і дивилася на небо. На ній був надітий красивий купальник в ананаси. Співачка була дуже засмаглою, що надавало особливої краси її підкачанному тілу. На фото прекрасно видно ідеальні вигини її фігури.

«Мені вчора кілька людей надіслали жарт:

Друзі, на морі випадково найближчим часом ніхто не летить?

Ну і зашибісь, що не летите, а то настрій і так не дуже...», - написала Темнікова, запитавши у шанувальників, чи смішно їм від такого жарту.

В коментарях співачці залишили безліч компліментів. За 20 хвилин її фото зібрало понад 10 тисяч лайків.

«Зараз би так само полежати в басейні», «Шикарненько», «Яка гарна», «Сьогодні як ніколи», «Купальник кльовий такий хочу», «Ви вогонь», «Лена, не дражни морем)», «Як настрій? Які плани на літо?», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Олена Темнікова довгий час співала в групі «Серебро». До цього вона була однією з фіналісток російської «Фабрики зірок». Пізніше, через розбіжності з продюсером Темнікова покинула групу і зайнялася сольною кар'єрою.

Нагадаємо, що красуні з групи «Серебро» виявилися парою: приголомшливе зізнання про нетрадиційну орієнтацію.

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