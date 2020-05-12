Відома російська співачка Ольга Серябкіна, яка співала в групі "Серебро", розбурхала зухвалою витівкою в автомобілі
Відео своїх розваг красуня опублікувала в Instagram, передає Politeka.net. Серябкіна сиділа за кермом автомобіля і спокусливо намагалася його завести. Вона висовувала язика, і замріяно дивилася в кадр. У результаті машину вона завела з півоберту.
«Підшукую собі нового улюбленця…Доставили цього бика мені за місто. Тепер я наводжу тут шум», - написала артистка.
За годину пост зірки подивилися понад 85 тисяч разів. В коментарях шанувальники захоплено відгукувалися про зовнішність зірки.
"До 17,6 тисяч гривень": українцям знову перерахують пенсії, розкрито терміни і розміри виплат
Славетний кухар Гордон Рамзі видав секрет ідеального шашлику: «По п'ять хвилин...»
Пугачова здивувала змолоділим виглядом на фото з маленькою дочкою: "З кожним разом все..."
Бред Пітт готує сюрприз своїй дочці, яка хоче змінити стать: "Він придумав..."
«Хоча ти в машині виглядаєш такою дівчиною леді», «Оль навіщо тобі такий бик. У тебе ж своя машина є», «Краса ти просто чудова», «Пошумим», «Виїхав до тебе на зустріч!», - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Ольга Серябкіна поділилася фото з природи. Красуня була одягнена в рожеві трусики і кофту.
Як відомо, Серябкіна стала популярною завдяки участі в групі «Серебро», хоч спочатку й не була ключовою солісткою. Після уходу з колективу Олени Темнікової, Ольга стала головною зіркою групи. Варто відзначити, що колектив був дуже популярний за кордоном. Одна з причин – участь групи в Євробаченні, де вона посіла третє місце.
Нагадаємо, що Ольга Серябкіна вразила зовнішністю в одній білизні: "Хто тебе створив таку?".
Як повідомляла Politeka, Ольга Серябкіна зняла штани і покружляла перед камерою: "Не захворій, худенька".
Також Politeka писала, що Ольга Серябкіна посвітила розкішним бюстом в подертій маєчці: "Сторчма".