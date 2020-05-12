Відома російська співачка Ольга Серябкіна, яка співала в групі "Серебро", розбурхала зухвалою витівкою в автомобілі

Відео своїх розваг красуня опублікувала в Instagram, передає Politeka.net. Серябкіна сиділа за кермом автомобіля і спокусливо намагалася його завести. Вона висовувала язика, і замріяно дивилася в кадр. У результаті машину вона завела з півоберту.

«Підшукую собі нового улюбленця…Доставили цього бика мені за місто. Тепер я наводжу тут шум», - написала артистка.

За годину пост зірки подивилися понад 85 тисяч разів. В коментарях шанувальники захоплено відгукувалися про зовнішність зірки.

«Хоча ти в машині виглядаєш такою дівчиною леді», «Оль навіщо тобі такий бик. У тебе ж своя машина є», «Краса ти просто чудова», «Пошумим», «Виїхав до тебе на зустріч!», - пишуть користувачі мережі.

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Як відомо, Серябкіна стала популярною завдяки участі в групі «Серебро», хоч спочатку й не була ключовою солісткою. Після уходу з колективу Олени Темнікової, Ольга стала головною зіркою групи. Варто відзначити, що колектив був дуже популярний за кордоном. Одна з причин – участь групи в Євробаченні, де вона посіла третє місце.

Нагадаємо, що Ольга Серябкіна вразила зовнішністю в одній білизні: "Хто тебе створив таку?".

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