Втомленим від суботніх злив українцям не варто розслаблятися

У неділю більшість регіонів України будуть знаходиться під владою стихії. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук поінформувала відомий синоптик Наталія Діденко.

Вона пояснила, що зараз над країною панує циклон Izolde, завдяки якій Україна «попливла».

Вже з завтрашнього дня він поступово почне свій розворот на захід, однак це не означає, що дощі відразу ж підуть.

«31-го травня дощі різної інтенсивності пройдуть у більшості областей України. Трохи розтягне в неділю хмари на півночі, через Черкаську в Одеську область - можна прогулятися, але не без парасольки))», – наголосила Діденко.

Що стосується температури повітря, то завтра вона очікується від +16 до +20, на півдні і сході країни стовпчики термометрів піднімуться до +22 градусів, а от на заході буде дещо прохолодніше – від +12 до +16 градусів.

У столиці в неділю теж буде переважати волога повітряна маса, однак дощів буде поменше, оскільки циклон посунеться.

Температура повітря коливатиметься в районі +16 градусів.

Початок наступного тижня, понеділок і вівторок, ще будуть прохолодними, але вже з 3-4 червня в Україну прийде відчутне потепління.

У суботу, 30 травня, дощі перетворили столицю України на справжню Венецію. Рясні дощі залили вулиці міста, які, через відсутність нормальних лівневок, зникли під водою. Фото і відео наслідків стихії облетіли міські паблики, викликавши шквал обурення у жителів Києва.

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