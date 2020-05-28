Май решил, что не достаточно портить украинцам нервы плохой погодой и решил под конец добавить еще и геомагнитный удар

Именно в последние дни месяца ударят магнитные бури.

Ожидается, что метеообстановка ухудшится уже ближайшей ночью: нас ждут геомагнитные возмущения в три балла. Поэтому возможны проблемы со сном, повышенная усталость, а у кого-то – даже кошмары.

Магнитная буря 29 мая 2020 по своей интенсивности будет довольно слабой. Основной удар придется на раннее утро (примерно с 03:00 до 06:00) и поздний вечер (около 21:00).

Магнитная буря 30 мая 2020 начнется позднее, примерно с 6 утра.

Отметим, сейчас нет единого мнения относительно влияния магнитных бурь на состояние и самочувствие людей, как среди просты обывателей, так и среди специалистов. В то время как одни медики, отвергают возможность такого влияния, другие заявляют, что Медики отмечают, что в период магнитных бурь учащаются случаи гипертонических кризов, инсультов и инфарктов, обостряются хронические заболевания.

Основные симптомы воздействия солнечной активности:

нарушение артериального давления;

нарушение работы сердечнососудистой системы;

обострение хронических заболеваний;

головная боль;

тошнота;

чувство усталости;

сонливость;

повышение уровня адреналина в крови;

стресс и депрессия.

Тем, кто чувствует на себе негативный эффект от магнитных бурь нужно придерживатся ряда рекомендаций:

В эти дни как никогда необходим здоровый сон: помните, что взрослому человеку требуется в среднем 8 часов сна в сутки.

Больше ходите пешком. Ходьба тренирует нервную систему, а ведь именно ее погодные перепады выбивают в первую очередь.

Откажитесь от алкоголя – от этого только увеличится нагрузка на сосуды.

Пересмотрите свое меню – в дни магнитных бурь в крови повышается уровень холестерина, поэтому не ешьте жирного и сладкого. Перед завтраком рекомендуется выпивать стакан свежевыжатогофруктового или овощного сока.

Гипотоники и гипертоники, люди с хроническими болезнями сердца - держать под рукой привычные лекарства.

Для людей со слабой нервной системой помогут простые успокоительные средства, к примеру, валерьянка и настойка пиона.

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