Май решил, что не достаточно портить украинцам нервы плохой погодой и решил под конец добавить еще и геомагнитный удар
Именно в последние дни месяца ударят магнитные бури.
Ожидается, что метеообстановка ухудшится уже ближайшей ночью: нас ждут геомагнитные возмущения в три балла. Поэтому возможны проблемы со сном, повышенная усталость, а у кого-то – даже кошмары.
Магнитная буря 29 мая 2020 по своей интенсивности будет довольно слабой. Основной удар придется на раннее утро (примерно с 03:00 до 06:00) и поздний вечер (около 21:00).
Магнитная буря 30 мая 2020 начнется позднее, примерно с 6 утра.
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Отметим, сейчас нет единого мнения относительно влияния магнитных бурь на состояние и самочувствие людей, как среди просты обывателей, так и среди специалистов. В то время как одни медики, отвергают возможность такого влияния, другие заявляют, что Медики отмечают, что в период магнитных бурь учащаются случаи гипертонических кризов, инсультов и инфарктов, обостряются хронические заболевания.
Основные симптомы воздействия солнечной активности:
- нарушение артериального давления;
- нарушение работы сердечнососудистой системы;
- обострение хронических заболеваний;
- головная боль;
- тошнота;
- чувство усталости;
- сонливость;
- повышение уровня адреналина в крови;
- стресс и депрессия.
Тем, кто чувствует на себе негативный эффект от магнитных бурь нужно придерживатся ряда рекомендаций:
В эти дни как никогда необходим здоровый сон: помните, что взрослому человеку требуется в среднем 8 часов сна в сутки.
Больше ходите пешком. Ходьба тренирует нервную систему, а ведь именно ее погодные перепады выбивают в первую очередь.
Откажитесь от алкоголя – от этого только увеличится нагрузка на сосуды.
Пересмотрите свое меню – в дни магнитных бурь в крови повышается уровень холестерина, поэтому не ешьте жирного и сладкого. Перед завтраком рекомендуется выпивать стакан свежевыжатогофруктового или овощного сока.
Гипотоники и гипертоники, люди с хроническими болезнями сердца - держать под рукой привычные лекарства.
Для людей со слабой нервной системой помогут простые успокоительные средства, к примеру, валерьянка и настойка пиона.
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