Уставшим от субботних ливней украинцам не стоит расслабляться

В воскресенье большинство регионов Украины будут находится под властью стихии. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила известный синоптик Наталия Диденко.

Она пояснила, что сейчас над страной царит циклон Izolde, благодаря которому Украина «поплыла».

Уже с завтрашнего дня он постепенно начнет свой разворот на запад, однако это не значит, что дожди сразу же уйдут.

«31-го мая дожди различной интенсивности пройдут в большинстве областей Украины. Немного растянет в воскресенье облака на севере, через Черкасскую в Одесскую область - можно прогуляться, но не без зонта))», – отметила Диденко.

Что касается температуры воздуха, то завтра она ожидается от +16 до +20, на юге и востоке страны столбики термометров поднимутся до +22 градусов, а вот на западе бует несколько прохладнее – от +12 до +16 градусов.

В столице в воскресенье тоже будет преобладать влажная воздушная масса, однако дождей будет поменьше, поскольку циклон подвинется.

Температура воздуха будет колебаться в районе +16 градусов.

Начало следующей недели, понедельник и вторник, еще будут прохладными, но уже с 3-4 июня в Украину придет ощутимое потепление.

В субботу, 30 мая, дожди превратили столицу Украины в настоящую Венецию. Обильные дожди залили улицы города, которые, из-за отсутствия нормальных ливневок, скрылись под водой. Фото и видео последствий стихии облетели городские паблики, вызвав шквал негодования у жителей Киева.

Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.

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