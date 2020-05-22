Певица Надежда Мейхер-Грановская, которая раньше выступала в группе «ВИА Гра», похвасталась стройной фигурой
Как сообщает Politeka.net, новое фото появилось на ее странице в Instagram.
Знаменитость всерьез увлеклась модой и даже запустила собственную линию одежды и теперь регулярно показывает поклонникам соблазнительные наряды. Певица доказывает, что в свои 38 лет остается привлекательной и желанной женщиной.
На этот раз она нарядилась в обтягивающее платье, которое подчеркнуло ее талию. Швы сделали Надежду еще стройнее и выделили ее бюст. Волосы артистка убрала назад в пышную кудрявую прическу.
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Ранее Надежда Мейхер-Грановская предстала перед пользователями сети в еще более соблазнительном наряде. Она нарядилась в длинное черное платье, которое подчеркнуло ее привлекательные формы. Кроме того, экс-"ВИА Гра" приняла игривую позу, а судя по фото, она не надела лифчик.
Еще раньше певица выложила подборку своих горячих фото. Для них она примерила два образа – нежной девушки и роковой женщины. На первом кадре она одета в нежное белое платье с рюшами и такую же шляпу. Надежда обняла себя руками. Второй образ оказался совершенно противоположным - откровенный костюм с красной шляпой, который обнажает ее прелести.
Напомним, 38-летняя Надежда Мейхер впервые показала своего юного возлюбленного.
А еще Politeka писала, что похудевшая Мейхер задрала ногу выше Волочковой.
Также Politeka сообщала, что Мейхер вывалила пышное богатство и прильнула к знойному красавчику.