Микола Басков, Тіматі, Діма Білан та інші зірки виглядали зовсім інакше 15 років тому, ніж зараз

На першому фото стоїть Микола Басков. Головний блондин Росії був у білих штанях і олімпійці в смужку, а доповнив образ білою футболкою і сонцезахисними окулярами. Басков просто стояв на вулиці, тільки сховав руки в кишені, що напевно ще не було поганим тоном. Про це пише "Цікаво.знати".

А ось Тіматі, справжнє ім'я Тимур Ільдарович Юнусов, тоді запалював по-дорослому. Репер на сцені задер футболку, а ще спустив штани, щоб показати половину леопардових трусів. Образ зірка дополил великий ланцюжком за живіт і медальйоном, а ще кепкою, яку розгорнув тому.

На наступному фото вже стоїть Діма Білан. У той час зірка носив трохи рвані джинси, піджак і чорну сорочку, а на голові бейсболку. Образ красень доповнив білими кросівками.

Влад Лісовець в той час був скромнішим. Стиліст був у футболці, під якою можна побачити сорочку з краваткою і штанях з ременем. Образ красень доповнив сумочкою, яка вже зараз скидається на жіночу, і годинником на руці.

Дмитро Нагієв заключає наш топ. Тоді актор носив чорний костюм з білою сорочкою, короткі волосся і чорні окуляри. На шиї у красеня можна помітити ланцюжок, на якій видно амулет.

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