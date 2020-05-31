Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, захопилася формами своєю стрункої подружки-блондинки

Так, в цей раз Анастасія вирішила показати фото своєї подружки-моделі, яка захоплює мережу своїми формами. Худа блондинка з яскравою посмішкою відразу ж підкорила соціальну мережу Instagram, адже кадр дівчини виглядав вельми вдало, пише Politeka.

Молода красуня постала в одному лише чорному купальнику без зайвих прикрас і похвалилася легким загаром з легкою усмішкою на обличчі. Світлі локони вона зав'язала в милі гульки, чим також вразила шанувальників Квітко.

«Вау 🔥 йди @lacikaysomers ти пропускаєш багато цікавого», - написала Квітко.

Ось що відповіли фанати:

«Хтось надіслав мені повідомлення, що затверджує, що ви 🤔 сказали, що зробили спеціальний аккаунт для розмов з фанатами 🤔🤦🏼‍♂️😂», «Готове, дитинко», «Ось це вогонь, красоточка🔥🔥🔥🔥💯», «Захоплює своєю молодістю», «Ісус 😍😍 Daamnnnn🔥🔥🔥🔥🔥 Абсолютно приголомшлива 💯😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Абсолютно, Дуже Красива Леді 😘🥰😍🌹🌹💖💖», «Вона чудова ❤️❤️❤️», «Твої слова солодкі, як мед, це приносить мені задоволення».

До цього ми розповідали, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, вразила витівкою з подругою на відпочинку.

Так, Квітко позує біля холодильника, намагаючись відчинити двері. У цей момент її подруга підкрадається до неї і шльопає по головній гордості. Самі кадри зірка ніяк не підписала, хоча це не завадило її шанувальникам захопитися тим, що відбувається.

«Та сильніше її шлепні. Бачиш який тузз», «а можна повторити?», «треба сильніше», «вау, яка краса», «бомбезно», - пишуть вони.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото взбудоражили мережа.