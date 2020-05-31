Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, восхитилась формами своей стройной подружки-блондинки

Так, в этот раз Анастасия решила показать фото своей подружки-модели, которая восхищает сеть своими формами. Худая блондинка с яркой улыбкой тут же покорила социальную сеть Инстаграм, ведь кадр девушки выглядел весьма удачно, сообщает Politeka.

Молодая красавица предстала в одном лишь черном купальнике без лишних украшений и похвасталась легким загаром с легкой улыбкой на лице. Светлые локоны она завязала в милые гульки, чем также восхитила поклонников Квитко.

«Вау 🔥 следуй @lacikaysomers ты пропускаешь много интересного», - написала Квитко.

Вот что ответили фанаты:

«Кто-то прислал мне сообщение, утверждающее, что вы 🤔 сказали, что сделали специальный аккаунт для разговоров с фанатами 🤔🤦🏼‍♂️😂», «Готово, детка», «Вот это огонь, красоточка🔥🔥🔥🔥💯», «Восхищает своей молодостью», «Иисус 😍😍 Daamnnnn🔥🔥🔥🔥🔥 Абсолютно потрясающая 💯😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Абсолютно, Очень Красивая Леди 😘🥰😍🌹🌹💖💖», «Она великолепна ❤️❤️❤️», «Твои слова сладки, как мед, это доставляет мне удовольствие».

До этого мы рассказывали, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, поразила выходкой с подругой на отдыхе.

Так, Квитко позирует возле холодильника, пытаясь открыть дверь. В этот момент ее подруга подкрадывается к ней и шлепает по главной гордости. Сами кадры звезда никак не подписала, хотя это не помешало ее поклонникам восхититься происходящим.

«Та посильнее ее шлепни. Видишь какой тузз», «а можно повторить?», «надо посильнее», «вау, какая красота», «бомбезно», - пишут они.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.