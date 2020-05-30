Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей показала ідеальні форми в одному бікіні

Знаменита модель любить дивувати яскравими кадрами з фотосесій, іноді дівчина влаштовує їх на природі і прямо під час занять фітнесом. В цей раз Соммер позувала у літньому бікіні з леопардовим принтом і показала своє підтягнуте тіло у всій красі, повідомляє Politeka.

Як відомо, Соммер стала популярна завдяки яскравим фотокадрів з тренувань, а також завдяки відео з занять спортом у різних спортивних костюмах. Вона не боїться позувати в різних образах ,тому останнім часом все частіше рекламує купальники й спортивну білизну.

«Не можу думати про кепці ... але якщо ви хочете подивитися за лаштунками цієї фотосесії, посилання в моїй історії 💛🌞💛», - написала Соммер.

Ось що відповіли фанати:

«Goal👏», «Нескінченна з нескінченного😍😍», «Омг 🥵», «Це не просто клас, це пожежа!», «Але все ж назвіть це диким соблазнением!», «Як ти зробила такий товстий персик 🍑 🍑🍑🍑🍑🍑🍑», Поцелованная сонцем💋💋😍😍», «Чорт забирай, ти шикарна кішечка», «Це прекрасно🇺🇸 👌🏼».

Раніше дівчина в білосніжному топі-корсеті і такого ж відтінку білизна пройшлася по сходах і позувала в самих різних позах, подчеркнувших її пишні форми. Щоб образ був повноцінним, дівчина продемонструвала також коштовностями - кільцями, кольє і акуратними сережками у формі квітів з сріблястим відливом. При цьому кольє з перлів вигідно підкреслило її бунтарський образ.

Дівчина вирішила не укладати волосся, залишивши кучері спадати на її плечі. Така ніжність і зухвалість образу одночасно заінтригувала фанатів, тому ті тут же прокоментували побачене:

«Я хочу бути сходами», «нудно під час цього карантину 😐», «❤️❤дівчина, ти така крута, просто вау️❤️», «Отрута чи ні, ви безумовно смачна – tasty», «Така апетитна», «Ревнивную 😍», «🤩🤩🤩Heyyyy, ти така шикарна кішка», «😍😍яка ж ти красива😍😍ти жартуєш 😍».

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