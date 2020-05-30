Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй показала идеальные формы в одном бикини

Знаменитая модель любит удивлять яркими кадрами из фотосессий, иногда девушка устраивает их на природе и прямо во время занятий фитнесом. В этот раз Соммер позировала в летнем бикини с леопардовым принтом и показала свое подтянутое тело во всей красе, сообщает Politeka.

Как известно, Соммер стала популярна благодаря ярким фотокадрам из тренировок, а также благодаря видео с занятий спортом в разных спортивных костюмах. Она не боится позировать в разных образах ,поэтому в последнее время все чаще рекламирует купальники и спортивное белье.

«Не могу думать о кепке ... но если вы хотите посмотреть за кулисами этой фотосессии, ссылка в моей истории 💛🌞💛», - написала Соммер.

Вот что ответили фанаты:

«Goal👏», «Бесконечна из бесконечного😍😍», «Омг соблазняет до упада», «Это не просто класс, это пожар!», «Но все же назовите это диким соблазнением!», «Как ты сделала такой толстый персик 🍑 🍑🍑🍑🍑🍑🍑», Поцелованная солнцем💋💋😍😍», «Черт побери, ты шикарная кошечка», «Это прекрасно🇺🇸 👌🏼».

Ранее девушка в белоснежном топе-корсете и такого же оттенка белье прошлась по ступенькам и позировала в самых разных позах, подчеркнувших ее пышные формы. Чтобы образ был полноценным, девушка сверкнула также драгоценностями - кольцами, колье и аккуратными серьгами в форме цветов с серебристым отливом. При этом колье из жемчуга выгодно подчеркнуло ее бунтарский образ.

Девушка решила не укладывать волосы, оставив кудри ниспадать на ее плечи. Такая нежность и дерзость образа одновременно заинтриговала фанатов, поэтому те тут же прокомментировали увиденное:

«Я хочу быть лестницей», «скучно во время этого карантина 😐», «❤️❤девушка, ты такая крутая, просто вау️❤️», «Яд или нет, вы определенно вкусная – tasty», «Такая аппетитная», «Ревнивную 😍», «🤩🤩🤩Heyyyy, ты такая шикарная кошка», «😍😍какая же ты красивая😍😍ты шутишь 😍».

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