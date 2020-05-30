Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала идеальный вид в необычном купальнике

Девушка решила похвастаться внушительными достоинствами в необычном черном купальнике, совсем не скрывающем ее формы. Модель совсем не стесняется довольно необычной фигуры, поэтому всегда подчеркивает достоинства самыми разными ремнями, купальниками с открытым и глубоким декольте, а также смелыми образами, сообщает Politeka.

Девушка, похоже, отлично проходит время на отдыхе, поэтому каждый день пополняет Инстаграм новыми кадрами, хвастается образами у бассейнов и на пляже. В этот раз в черном купальнике с невероятным декольте она соблазнила сеть благодаря удачно подобранному ракурсу.

Фанаты оказались просто в восторге:

«👏👏👏 Девушка мечта», «какая ты соблазнительная», «❤️❤Какая сладкая пышка️❤️», «Хорошие красивые пузыри», «Ты очень дерзкая малышка, ведь этот вид… 😘💖❤️😛😈», «Красивое тело 🔥🔥», «Ух ты! .. Ты просто потрясающе красивая женщина! ... я женился! ... Это больше, чем притяжение! .... 😍😍😍😍😍😍», «Ммммм .... соблазняет».

Ранее на новом фото Анастасия позировала в салатовом бикини с тонкими завязками и необычными вырезами на талии, подчеркнувшими ее фигуру. Квитко сверкнула также загорелой кожей, измазанной в масле и привлекающей внимание своим блеском.

Отметим, девушка очень любит загорать на пляже и во время любого, даже активного отдыха, поэтому совсем не стесняется показывать фигуру каждый раз в новых бикини.

«Потрясающие жарко..», «Я хотел бы, чтобы моя мама тоже носила эту одежду», «С тебя даже одежда соскользнет», «Бурная красота», «Ух ты, такая масляная», «Топ класс, горячий видок🌹👌», «Люблю широкий формат🔥», «OMG 😮 ты ооочень великолепна 🌹😜», «удивительная богиня», «Богиня в зеленом. Чудесно».

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.