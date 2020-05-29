Популярна модель Гюль Бахарі похвалилася вражаючим тілом в наряді, який ледве зумів приховати всі найпікантніші місця
Відома Instagram-красуня, яка вже встигла прославитися в мережі як «турецька Кардашьян», опублікувала на своїй сторінці нове фото, передає Politeka.net.
На знімку Бахарі позує у себе вдома біля вікна в досить відвертому вбранні. На ній чорна спідниця і вузька чорна кофта з білим написом. При цьому модель вирішила спустити кофту з плечей і розстебнути на ній блискавку, тим самим привертаючи увагу до своїх пишних грудей.
Красуня зав'язала волосся у високий хвіст і доповнила свій образ яскравим макіяжем, підкресливши очі і пухкі губки.
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Шанувальники Бахарі прийшли в захват від її нового образу, засипавши модель захопленими компліментами.
Раніше ми писали, що Бахарі показала спокусливе тіло без зайвого одягу.
На фото Бахарі сидить у ліжку в чорно-білому білизна. Красуня взялася за трусики, які були без мотузочок, і потягнула їх трохи вгору. Гюль доповнює спокусливий образ зачіскою і яскравим макіяжем. Фотографія вийшла дуже цікавою і гарячою.
"Люди питають, як вони мене втратили", - написала Бахарі під фото.
Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали кілька коментарів.
Нагадаємо, турецька Кардашьян ледве вмістила королівський розмір в мініатюрний топ: "Боже мій".
Як повідомляла Politeka, турецька Кардашьян в екстремальному міні показала найсоковитіші місця: «Лялечка».
Також Politeka писала, що турецька Кардашьян справила фурор у найбільш безсоромному спортивному костюмі: "Пустунка".