Популярна модель Гюль Бахарі похвалилася вражаючим тілом в наряді, який ледве зумів приховати всі найпікантніші місця

Відома Instagram-красуня, яка вже встигла прославитися в мережі як «турецька Кардашьян», опублікувала на своїй сторінці нове фото, передає Politeka.net.

На знімку Бахарі позує у себе вдома біля вікна в досить відвертому вбранні. На ній чорна спідниця і вузька чорна кофта з білим написом. При цьому модель вирішила спустити кофту з плечей і розстебнути на ній блискавку, тим самим привертаючи увагу до своїх пишних грудей.

Красуня зав'язала волосся у високий хвіст і доповнила свій образ яскравим макіяжем, підкресливши очі і пухкі губки.

Шанувальники Бахарі прийшли в захват від її нового образу, засипавши модель захопленими компліментами.

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На фото Бахарі сидить у ліжку в чорно-білому білизна. Красуня взялася за трусики, які були без мотузочок, і потягнула їх трохи вгору. Гюль доповнює спокусливий образ зачіскою і яскравим макіяжем. Фотографія вийшла дуже цікавою і гарячою.

"Люди питають, як вони мене втратили", - написала Бахарі під фото.

Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали кілька коментарів.

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