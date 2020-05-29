30-річна бразильська фотомодель, дворазова володарка титулу «Міс Бум Бум» Сьюзі Кортес здивувала приголомшливим кадром

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому показала найпривабливішу частину тіла - саме ту, завдяки якій Сьюзі стала знаменитою на весь світ.

Так, модель зняли знизу вгору, щоб апетитний "персик" помістився в кадр. Для більшого ефекту красуня розв'язала лямки білого купальника, вивільнивши засмаглу красу. Дівчина вып'ятила свою гордість, смачно схопившись за неї руками.

"Доброго ранку, мої дорогі!", - підписала цей спекотний знімок зірка.

Шанувальники кинулися засипати Кортес "сердечками" і залишати компліменти в коментарях.

"Краща поки що❤️"

"Ідеальна 🍑"

"Красивий персик"

Раніше ми повідомляли, Сьюзі захопила мережу "солоденьким", повернувшись спиною до камери і показавши п'яту точку в коротеньких шортах, на яких намальовані цукерки. Красуня займалася на тренажері і качала м'язи, демонструючи пружний "горішок". Тренування вийшла максимально спекотним і соковитим, адже важко стежити за вправою, коли не відводиш очі від її "карамельок" на шортах.

Також ми писали, що Кортес захопила видом в таких же шортиках, але з іншого ракурсу. На цей раз модель повернулася до камери обличчям, блиснувши "осиною талією" і вражаючим бюстом. Спекотна брюнетка зробила пальцями жест "мир" і подивилася в камеру з легкою посмішкою.

"Пішла на тренування", - написала коротко "Міс Бум Бум".

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