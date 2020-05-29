Спортсменка знає, як привернути до себе увагу

24-річна українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук вразила рельєфами в обтягуючому вбранні

Як передає Politeka.net, спортсенка опублікувала гарячі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких блиснула приголомшливою фігурою в червоних лосинах і білому топі з відкритою спиною.

Дівчина показала частину свого тренування Так, Марину зняли зі спини в той час, як вона сіла на одне коліно і вправлялася з м'ячем в руках.

Запаморочливий вид накачаних "булочок" і рельєфної спини може позбавити дару мови будь-кого.

"Після насиченого тижня тренувань, нарешті попереду крутий відпочинок на вихідних✌🏼😁", - повідомила Бех-Романчук.

За лічені хвилини тисячі фанатів оцінили старання красуні "сердечками", встигнувши залишити коментарі: "У мене серцевий напад. 🤪"; "Мрія"; "гарна 😍", "вид ззаду потужний".

Раніше ми повідомляли, Марині, на диво, йде рожевий колір - спортсменка збентежила фото в крихітних топі і шортиках, поставши як яскрава квіточка на голому стадіоні. Марина втиснула розкішне тіло в обтягуючий костюм, поставила руки на пояс і злегка розставила ноги, граючи м'язами на камеру - цим "кубикам" багато хто позаздрить.

Щаслива усмішка осяяла її обличчя, а вітер розтріпав довге волосся.

"Рожевий стиль 💗 Привіт новий тиждень ✌🏼", - підписала цей соковитий кадр чемпіонка.

Крім того, ми розповідали, що Бех-Романчук вразила формами в червоному бікіні. Дівчина розпахнула білий халатик й широко посміхнулася.

"Важко перебувати на одному місці, адже я все своє свідоме життя подорожую. Тому завтра ми поїдемо в маленьку відпустку", - похвалилася атлетка.

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