Спортсменка знает, как привлечь к себе внимание

24-летняя украинская чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук впечатлила рельефами в обтягивающем наряде

Как передает Politeka.net, спортсенка опубликовала горячие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых сверкнула потрясающей фигурой в красных лосинах и белом топе с открытой спиной.

Девушка показала часть своей тренировке. Так, Марину засняли со спины в то время, как она присела на одно колено и упражнялась с мячом в руках.

Головокружительный вид накаченных "булочек" и рельефной спины может лишить дара речи любого.

"После насыщенной недели тренировок, наконец впереди крутой отдых на выходных✌🏼😁", - сообщила Бех-Романчук.

За считанные минуты тысячи фанатов оценили старания красотки "сердечками", успев оставить комментарии: "У меня сердечный приступ. 🤪"; "Мечта"; "красивая 😍", "вид сзади мощный".

Ранее мы сообщали, Марине, на удивление, идет розовый цвет - спортсменка обескуражила фото в крохотных топе и шортиках, представ как яркий цветочек на голом стадионе. Марина втиснула роскошное тело обтягивающий костюм, поставила руки на пояс и слегка расставила ноги, поиграв мышцами на камеру - этим "кубикам" позавидуют многие.

Счастливая улыбка озарила ее лицо, а ветер растрепал длинные волосы.

"Розовый стиль 💗 Привет новая неделя ✌🏼", - подписала этот сочный кадр чемпионка.

Кроме того, мы рассказывали, что Бех-Романчук впечатлила формами в красном бикини. Девушка распахнула белый халатик и широко улыбнулась.

"Тяжело пребывать на одно месте, ведь я всю свою сознательную жизнь путешествую. Поэтому завтра мы поедем в маленький отпуск", - похвасталась атлетка.

Напомним, рельефная Бех-Романчук втиснула богатство в топ и шортики

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