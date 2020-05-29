Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішну подружкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на знімку подружка Квітко позує в крихітному купальнику, який ледь витримує пишні форми дівчини. Сама Квітко закликає шанувальників помилуватися красою дівчини.

«Вау, бомба», «виглядає дуже солодко», «розкішні форми!», «виглядають неймовірно», «краса», «аж вивалюються – бомба!», - пишуть користувачі.

До цього ми розповідали, що модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, вразила витівкою з подругою на відпочинку.

Так, Квітко позує біля холодильника, намагаючись відчинити двері. У цей момент її подруга підкрадається до неї і шльопає по головній гордості. Самі кадри зірка ніяк не підписала, хоча це не завадило її шанувальникам захопитися тим, що відбувається.

«Та сильніше її шлепні. Бачиш який тузз», «а можна повторити?», «треба сильніше», «вау, яка краса», «бомбезно», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, показала всю себе в червоному купальнику.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото взбудоражили мережа.