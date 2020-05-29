Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, похвасталась фигуристой подружкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на снимке подружка Квитко позирует в крохотном купальнике, который едва выдерживает пышные формы девушки. Сама Квитко призывает поклонников полюбоваться красотой девушки.

«Вау, бомба», «выглядит очень сладко», «роскошные формы!», «выглядят невероятно», «загляденье», «аж вываливаются – бомба!», - пишут пользователи.

До этого мы рассказывали, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, поразила выходкой с подругой на отдыхе.

Так, Квитко позирует возле холодильника, пытаясь открыть дверь. В этот момент ее подруга подкрадывается к ней и шлепает по главной гордости. Сами кадры звезда никак не подписала, хотя это не помешало ее поклонникам восхититься происходящим.

«Та посильнее ее шлепни. Видишь какой тузз», «а можно повторить?», «надо посильнее», «вау, какая красота», «бомбезно», - пишут они.

Как сообщалось ранее, знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала всю себя в алом купальнике.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.