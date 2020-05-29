Алла, дочка колишнього нардепа з "Оппоблока" Михайла Добкіна, нарешті знайшла, чим зайнятися в житті, вирішивши податися у співачки

Безуспішно спробувавши щастя в дизайні одягу і посидівши вдома в декреті, дівчина дебютувала, як артистка, записавши пісню "Мур Мур" - відео, де вона сидить в студії і підспівує сама собі, розлетілося в мережі, передає Politeka.net (щоб подивитися, проскрольте вниз).

Українці, почувши "муркотіння" Добкіної, не витримали цього випробування і схопилися за голови. Багато хто вважає, що співоча кар'єра дівчині не підходить. До речі, текст її пісні також залишає бажати кращого.

"Я такая импозантная,

но ноги мои ватные.

От одного твоего взгляда

плавится сердце мое.

Не, не виноватая я,

любовь невероятная,

а я такая странная

потому, что от тебя

мур мур мурашки.

И снова тук-тук сердечко,

мне не нужен твой бумажник

просто надень колечко", - протяжно співає Добкіна.

Користувачі кинулися обговорювати дебют дочки політика: "Після Вашого дебюту, Лобода тепер залишиться без роботи і піде на пенсію...🔥🔥"; "Краще б мовчала"; "чим би ще зайнятися коли батько натирив бюджетних грошей)))".

Раніше ми повідомляли, безсоромна Добкіна роздяглася заради фотосесії. Алла позувала на кушетці, прикривши тіло тільки чорним рушником. Іншого одягу на ній не було. Добкіна зробила губки качечкою і зняла сама себе на телефон, показуючи безліч татуювань, які під одягом зазвичай не видно.

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