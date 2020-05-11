Дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла удивила откровенными кадрами

На фото Алла позирует на кушетке и прикрыла свое тело только черным полотенцем. Другой одежды на ней не было. Добкина сделала губки уточкой и сняла сама себя на телефон, показывая множество татуировок, которые под одеждой обычно не видно. Волосы у знаменитости в этот раз было собрано в хвост. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под фотографией. Все из-за того, что Алла выбросила снимок в сторис Инстаграма, где таких функций нет.

Ранее мы сообщали, что дочь украинского политика Михаила Добкина Алла показала семейные кадры с отцом.

В этот раз Алла стояла в куртке и черных штанах на улице, а волосы у нее были распущены. Рядом стоял Добкин в куртке, толстовке, штанах и кепке, показывает два пальца вверх. Дочь в этот момент его поцеловала в небритую бороду. Фото получилось семейный и нежным.

Сообщалось, что наследница скандального депутата Михаила Добкина Алла поделилась новым снимком на карантине.

Дочь экс-нардепа Алла Добкина пытается держать связь со своими подписчиками в социальных сетях.

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